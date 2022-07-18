Роналду может перейти в "Атлетико"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду открыт к переходу в "Атлетико".

Прошло уже две недели с тех пор, как Роналду должен был приступить к предсезонной подготовке с "Юнайтед", однако этого не случилось до сих пор.

"Красные дьяволы" объясняют отсутствие Криштиану "семейными причинами", однако предполагается, что на самом деле 37-летний португалец хочет уйти из клуба, где он оказался лишен возможности сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.

К сожалению для Роналду, у него есть не так много подходящих вариантов. "Челси", ПСЖ и "Бавария", которым были предложены услуги Криштиану, отказались от приглашения ветерана.

Как сообщает AS, решением для Роналду может стать переход в "Атлетико", чей главный тренер Диего Симеоне является большим поклонником экс-игрока "Реала".

Представители Роналду уже установили контракт с "Атлетико" и уговаривают Симеоне предложить их клиенту место в составе.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 470

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 18.07.2022 16:21 # electric
    Переползти если только. Старость даёт о себе знать.

    (ответить)

  2. narcot 18.07.2022 16:06 # narcot
    зачем он середняку, играющему от обороны? гей же не бегает в оборону)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: