Роналду может перейти в "Атлетико"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду открыт к переходу в "Атлетико".
Прошло уже две недели с тех пор, как Роналду должен был приступить к предсезонной подготовке с "Юнайтед", однако этого не случилось до сих пор.
"Красные дьяволы" объясняют отсутствие Криштиану "семейными причинами", однако предполагается, что на самом деле 37-летний португалец хочет уйти из клуба, где он оказался лишен возможности сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.
К сожалению для Роналду, у него есть не так много подходящих вариантов. "Челси", ПСЖ и "Бавария", которым были предложены услуги Криштиану, отказались от приглашения ветерана.
Как сообщает AS, решением для Роналду может стать переход в "Атлетико", чей главный тренер Диего Симеоне является большим поклонником экс-игрока "Реала".
Представители Роналду уже установили контракт с "Атлетико" и уговаривают Симеоне предложить их клиенту место в составе.
18.07.2022 16:00
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Переползти если только. Старость даёт о себе знать.
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зачем он середняку, играющему от обороны? гей же не бегает в оборону)
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