Роналду может перейти в "Атлетико"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду открыт к переходу в "Атлетико".

Прошло уже две недели с тех пор, как Роналду должен был приступить к предсезонной подготовке с "Юнайтед", однако этого не случилось до сих пор.



"Красные дьяволы" объясняют отсутствие Криштиану "семейными причинами", однако предполагается, что на самом деле 37-летний португалец хочет уйти из клуба, где он оказался лишен возможности сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов.



К сожалению для Роналду, у него есть не так много подходящих вариантов. "Челси", ПСЖ и "Бавария", которым были предложены услуги Криштиану, отказались от приглашения ветерана.



Как сообщает AS, решением для Роналду может стать переход в "Атлетико", чей главный тренер Диего Симеоне является большим поклонником экс-игрока "Реала".



Представители Роналду уже установили контракт с "Атлетико" и уговаривают Симеоне предложить их клиенту место в составе.