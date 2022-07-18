"Вест Хэм" уверен в приобретении Онана и Лингарда

"Вест Хэм" уверен в приобретении полузащитника "Лилля" Амаду Онана и экс-вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Как сообщает Evening Standard, в минувший уикенд "Вест Хэм" сделал улучшенное предложение по Онана в размере 30 миллионов фунтов плюс бонусы.



"Лилль" пока не дал своего ответа, однако "молотобойцы" рассчитывают на положительный исход, ведь 20-летний бельгиец настроен уйти после всего одного сезона в французском клубе, который купил его у "Гамбурга" за 6 млн. фунтов.



Также "Вест Хэм" ждет ответа на свое предложение от Лингарда. Ожидается, что 29-летний англичанин объявит о своем решении на текущей неделе.



Джесси является свободным агентом и имеет несколько вариантов для продолжения карьеры, включая МЛС и Саудовскую Аравию, однако лондонский клуб остается фаворитом в борьбе за игрока.