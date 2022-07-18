"Вест Хэм" уверен в приобретении Онана и Лингарда
"Вест Хэм" уверен в приобретении полузащитника "Лилля" Амаду Онана и экс-вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Как сообщает Evening Standard, в минувший уикенд "Вест Хэм" сделал улучшенное предложение по Онана в размере 30 миллионов фунтов плюс бонусы.
"Лилль" пока не дал своего ответа, однако "молотобойцы" рассчитывают на положительный исход, ведь 20-летний бельгиец настроен уйти после всего одного сезона в французском клубе, который купил его у "Гамбурга" за 6 млн. фунтов.
Также "Вест Хэм" ждет ответа на свое предложение от Лингарда. Ожидается, что 29-летний англичанин объявит о своем решении на текущей неделе.
Джесси является свободным агентом и имеет несколько вариантов для продолжения карьеры, включая МЛС и Саудовскую Аравию, однако лондонский клуб остается фаворитом в борьбе за игрока.
18.07.2022 14:00
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