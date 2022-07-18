"Челси" предложил 40 млн. фунтов за Кимпембе
"Челси" сделал предложение в 40 миллионов фунтов о покупке защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе.
Уже укрепив оборону опытнейшим Калиду Кулибали за 33 млн. фунтов, "Челси" собирается приобрести еще двух центральных защитников в это трансферное окно.
Как сообщает Daily Mail, "синие" ждут ответа от ПСЖ на свое предложение по Кимпембе, а также возобновили переговоры с "Севильей" по Жюлю Кунде, которого также хочет "Барселона".
Что касается Преснеля, то ПСЖ открыт к его продаже и хочет получить 42 млн. фунтов в качестве компенсации, однако на 26-летнего француза также претендует "Ювентус", провожающий в "Баварию" Маттейса Де Лигта.
18.07.2022 13:00
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Все матчи которые с ним видел он выдавал нормально так. Хз нах псж его продавать. С маркиньосом основной же
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нармуль
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