"Наполи" обратился насчет Кепы
"Наполи" обратился к "Челси" насчет аренды голкипера Кепа Аррисабалаги на сезон 2022/23.
Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером в мире, будучи купленным у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов в 2018 году.
Однако два последних сезона 27-летний испанец был исключительно запасным голкипером на "Стэмфорд Бридж", страхуя первого номера "Челси" Эдуара Менди.
Находясь в самом расцвете сил, Кепа хочет играть регулярно, и Daily Mail утверждает, что главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти готов предоставить ему такую возможность.
В прошлом мезоне "Наполи" уступил семь очков взявшему титул Серии А "Милану", и сейчас Спаллетти находится в поисках усиления, чтобы в новой кампании замахнуться на чемпионство.
18.07.2022 11:00
Просмотров: 739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
5 лямов его цена
(ответить)
По хорошей цене можно отдать его, все равно не играет
(ответить)
нельзя отпускать лучшего тренера Челси со времен первого прихода Жозе, под его чутким руководством ЛЧ взяли ведь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий