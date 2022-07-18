"Наполи" обратился насчет Кепы

Кепа Аррисабалага "Наполи" обратился к "Челси" насчет аренды голкипера Кепа Аррисабалаги на сезон 2022/23.

Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером в мире, будучи купленным у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов в 2018 году.

Однако два последних сезона 27-летний испанец был исключительно запасным голкипером на "Стэмфорд Бридж", страхуя первого номера "Челси" Эдуара Менди.

Находясь в самом расцвете сил, Кепа хочет играть регулярно, и Daily Mail утверждает, что главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти готов предоставить ему такую возможность.

В прошлом мезоне "Наполи" уступил семь очков взявшему титул Серии А "Милану", и сейчас Спаллетти находится в поисках усиления, чтобы в новой кампании замахнуться на чемпионство.


Метки Аррисабалага, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 11:00

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  1. recyjoed 18.07.2022 11:23 # recyjoed
    5 лямов его цена

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  2. chelseaaaa 18.07.2022 11:08 # chelseaaaa
    По хорошей цене можно отдать его, все равно не играет

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  3. selta 18.07.2022 11:01 # selta
    нельзя отпускать лучшего тренера Челси со времен первого прихода Жозе, под его чутким руководством ЛЧ взяли ведь

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