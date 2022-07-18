"Наполи" обратился насчет Кепы

"Наполи" обратился к "Челси" насчет аренды голкипера Кепа Аррисабалаги на сезон 2022/23.

Кепа до сих пор остается самым дорогим голкипером в мире, будучи купленным у "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов в 2018 году.



Однако два последних сезона 27-летний испанец был исключительно запасным голкипером на "Стэмфорд Бридж", страхуя первого номера "Челси" Эдуара Менди.



Находясь в самом расцвете сил, Кепа хочет играть регулярно, и Daily Mail утверждает, что главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти готов предоставить ему такую возможность.



В прошлом мезоне "Наполи" уступил семь очков взявшему титул Серии А "Милану", и сейчас Спаллетти находится в поисках усиления, чтобы в новой кампании замахнуться на чемпионство.