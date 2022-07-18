Де Йонг готов уйти только в "Баварию"

"Бавария" — единственный клуб, ради которого полузащитник Френки Де Йонг готов оставить "Барселону".

Как известно, "Манчестер Юнайтед" уже полностью договорился с "Барселоной" о компенсации за Де Йонга в размере 75 миллионов евро (63.7 млн. фунтов) плюс бонусы.



Однако "красные дьяволы" до сих пор не заручились согласием самого Френки, который счастлив в Испании и не горит желанием уходить в клуб, который даже не выступает в Лиге Чемпионов.



Как утверждает Bild, только "Бавария" соответствует амбициям Де Йонга, и это единственный вариант, который готов рассмотреть 25-летний голландец, если "Барселона" все же решит поправить свое финансовое положение с помощью его продажи.



В "Баварии" Де Йонга привлекает не только возможность регулярно выигрывать трофеи, но и перспектива воссоединиться с защитником Маттейсом Де Лигтом, который переходит в Мюнхен из "Ювентуса" и которого он знает по "Аяксу" и национальной команде.