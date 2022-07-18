"Сити" исключает продажу Бернарду Силвы

"Манчестер Сити" исключает продажу полузащитника Бернарду Силвы, которого сватают в "Барселону".

Ранее в июле в испанской прессе появились слухи, что агент 27-летнего португальца Жорже Мендеш получил зеленый свет от "Сити" на переход своего клиента в "Барселону".



Утверждалось, что Силва, завоевавший восемь больших трофеев за пять лет на "Этихад", может достаться каталонскому клубу менее чем за 80 миллионов евро (68 млн. фунтов).



Однако Daily Mirror, ссылаясь на свой источник в "Сити", заявляет, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отводит Бернарду важную роль в своих планах на новый сезон.



Гвардиола был готов отпустить Силву прошлым летом, когда Бернарду чувствовал себя несчастным в Манчестере, однако у "Барселоны" тогда не нашлось денег на этот трансфер.



Сейчас "Сити" занял гораздо более жесткую позицию в отношении Силвы и не планирует продавать игрока, который провел блестящий сезон и уже не может пожаловаться на дефицит игровых минут или недостаточно хорошую игру.