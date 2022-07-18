Роналду опроверг слухи о возвращении в "Спортинг"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отреагировал на слухи, связывающие его с возвращением в "Спортинг".
Согласно слухам, Роналду решительно настроен покинуть "Юнайтед", где он оказался лишен возможности выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
В воскресенье в социальных сетях распространилась фотография автомобиля, якобы принадлежащего Криштиану, близ стадиона "Спортинга", в связи с чем появились слухи о возвращении 37-летнего португальца в клуб из Лиссабона.
"Фейк", — написал в комментариях Роналду к соответствующей публикации в инстаграме от Sport TV.
18.07.2022 08:00
Просмотров: 473
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: