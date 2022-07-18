Артета: "Салиба в моих планах"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что отводит защитнику Вильяму Салиба место в своих планах на сезон 2022/23.
Купленный еще в 2019 году у "Сент-Этьена" Салиба до сих пор даже не дебютировал за "Арсенал", если учитывать официальные матчи.
Перед победой 2:0 над "Эвертоном" в Балтиморе Артета прояснил ситуацию с Вильямом, хотя и не смог пообещать 21-летнему французу регулярную игровую практику.
"Вильям в моих планах, и всем нам не терпится увидеть его в деле. Он обладает большим талантом, показав в "Марселе", на что способен".
"Нельзя сказать, что наши отношения начались типичным образом, но план всегда состоял в том, чтобы купить его и затем отправить в аренду".
"Мы старались наилучшим образом подготовить его к тому, с чем ему придется иметь дело в Премьер-Лиге".
"Мы никому не можем гарантировать игровую практику. Но я гарантирую, что игроки, которые хотят вывести нас на новый уровень, будут играть много минут".
"Он прибавил во многих аспектах. Проведенное на стороне время помогло ему укрепить уверенность в себе", — цитирует Артету talkSPORT.
18.07.2022 07:00
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бистяра ппц. не представляю, сколько бы он сейчас стоил, 80-100?
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Странно , но мокрощелси88 ещё не навонял под этой новостью
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