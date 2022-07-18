Артета: "Салиба в моих планах"

Вильям Салиба Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что отводит защитнику Вильяму Салиба место в своих планах на сезон 2022/23.

Купленный еще в 2019 году у "Сент-Этьена" Салиба до сих пор даже не дебютировал за "Арсенал", если учитывать официальные матчи.

Перед победой 2:0 над "Эвертоном" в Балтиморе Артета прояснил ситуацию с Вильямом, хотя и не смог пообещать 21-летнему французу регулярную игровую практику.

"Вильям в моих планах, и всем нам не терпится увидеть его в деле. Он обладает большим талантом, показав в "Марселе", на что способен".

"Нельзя сказать, что наши отношения начались типичным образом, но план всегда состоял в том, чтобы купить его и затем отправить в аренду".

"Мы старались наилучшим образом подготовить его к тому, с чем ему придется иметь дело в Премьер-Лиге".

"Мы никому не можем гарантировать игровую практику. Но я гарантирую, что игроки, которые хотят вывести нас на новый уровень, будут играть много минут".

"Он прибавил во многих аспектах. Проведенное на стороне время помогло ему укрепить уверенность в себе", — цитирует Артету talkSPORT.


Метки Арсенал, Артета, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 18.07.2022 08:53 # mixmaster
    бистяра ппц. не представляю, сколько бы он сейчас стоил, 80-100?

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  2. tolikohota 18.07.2022 08:08 # tolikohota
    Странно , но мокрощелси88 ещё не навонял под этой новостью

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