Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" определил альтернативу Френки Де Йонгу. "Челси" и "Барселона" сражаются за Жюля Кунде. "Арсенал" возобновил интерес к Артуру Мело. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Бавария" по-прежнему не заинтересована в нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. (Sport1)



"Юнайтед" может переключиться на полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса, если заполучить Френки Де Йонга из "Барселоны" не удастся. (Manchester Evening News)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо опережает свой бывший клуб "Юнайтед" в борьбе за экс-нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (Corriere dello Sport)



"Манчестер Сити" активизировался в переговорах по левому защитнику "Брайтона" Марку Кукурелье. (The Sun)



Договорившись по нападающему "Баварии" Роберту Левандовски, "Барселона" сосредоточила свое внимание на защитнике "Севильи" Жюле Кунде, которого хочет "Челси". (Marca)



"Челси" выигрывает борьбу у "Барселоны" за Кунде. (Daily Express)



"Бавария" согласовала покупку защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта, на которого также претендовал "Челси". (The Independent)



"Арсенал" возобновил интерес к полузащитнику "Ювентуса" Артуру Мело. (Tuttomercatoweb)



"Милан" ведет переговоры с "Тоттенхэмом" по защитнику Яфету Танганге. (Calciomercato)



Танганга находится на радаре у "Ньюкасла". (Daily Mirror)



"Бернли" отклонил предложение "Эвертона" по вингеру Максвелу Корне. (The Sun)



Бывшие игроки "Юнайтед" Джесси Лингард и Равель Моррисон могут перейти к Уэйну Руни в "Ди Си Юнайтед". (Daily Mail)



Другое



Контракт Уэйна Руни с "Ди Си Юнайтед" позволяет ему беспрепятственно уйти в клуб Премьер-Лиги, если соответствующее предложение поступит новоиспеченному тренеру команды МЛС. (Daily Mirror)



"Эвертон" вступил в переговоры со своим вингером Энтони Гордоном о новом контракте. (Football Insider)



Наставник "Челси" Томас Тухель заподозрил игроков американской "Америки" в том, что они пытались умышленно травмировать его футболистов. (The Sun)



Защитник "Челси" Бен Чилуэлл выложил в социальной сети фото, как он веселится в ночном клубе в Лос-Анджелесе с Мейсоном Маунтом и Рисом Джеймсом. Вскоре сообщение было удалено. (The Sun)



Главного тренера "Барселоны" Хави не пустили в США из-за его предыдущих визитов в Иран. (Daily Star)



Бразильский нападающий Халк потерял 5 кг веса за матч, потея, и был вынужден выпить 30 литров воды, чтобы сдать анализ мочи после игры. (talkSPORT)