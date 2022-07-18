Нападающий "Челси" Армандо Бройя, вероятно, перейдет в "Вест Хэм" на правах аренды.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Вест Хэм" предложил 30 миллионов фунтов, включая бонусы, за Бройю.



В ответ на это главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не планирует продавать Армандо, выразив надежду, что 20-летний албанец однажды сможет заиграть на "Стэмфорд Бридж".



Однако Бройя едва ли получит место в первой команде "Челси" в новом сезоне. Daily Mail ожидает, что "синие" все же отпустят Армандо в "Вест Хэм", но лишь на правах аренды.



Бройя проявил себя с лучшей стороны в "Витессе" и "Саутгемптоне", куда он совершал командировки в предыдущие сезоны, и квалифицировавшийся в Лигу Конференций "Вест Хэм" должен стать очередной ступенькой на карьерном пути талантливого нападающего, на которого "Челси" возлагает большие надежды и которого не хочет отпускать насовсем.