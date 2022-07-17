Тухель: "Кулибали — очередное блестящее приобретение"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил свое удовлетворение от перехода в клуб защитника Калиду Кулибали.
Накануне "Челси" подтвердил приобретение Кулибали у "Наполи" за 33 миллиона фунтов. 31-летний защитник, партнер первого номера "синих" Эдуара Менди по сборной Сенегала, должен помочь Тухелю справиться с потерей Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
Тухель рассчитывает на опыт Кулибали и ожидает, что с Калиду игра "Челси" в обороне выйдет на более высокий уровень.
"Он добавит нам опыта, мастерства, первоклассного оборонительного мастерства, роста и всего того, что мы хотим видеть от игры тройки или четверки защитников".
"Это очередное блестящее приобретение для нас, и мы надеемся, он как можно скорее сможет продемонстрировать свой класс. Он прибыл вчера и сейчас тренируется индивидуально".
"Он уже знает некоторых игроков, и я думаю, он очень быстро освоится в коллективе. У нас славный коллектив, и каждый очень рад, что теперь он с нами", — цитирует Тухеля Sky Sports.
17.07.2022 23:00
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Последние комментарии:
Пока что трасферы хорошие Стерлинг Кулибали! Одобряю... еще кто то уидет и кто то придет. Точечно укререпляемся.
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Очень серьезный игрок. Наверное с Ван Дейком лучшие на своих позициях прямо сейчас
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Тухелян велик!
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Это тот топарь из которого Месси клоуна сделал?=)
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Скорей всего самый толковый трансфер этого лета в апл
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