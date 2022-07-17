Тухель: "Кулибали — очередное блестящее приобретение"

Калиду Кулибали Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил свое удовлетворение от перехода в клуб защитника Калиду Кулибали.

Накануне "Челси" подтвердил приобретение Кулибали у "Наполи" за 33 миллиона фунтов. 31-летний защитник, партнер первого номера "синих" Эдуара Менди по сборной Сенегала, должен помочь Тухелю справиться с потерей Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Тухель рассчитывает на опыт Кулибали и ожидает, что с Калиду игра "Челси" в обороне выйдет на более высокий уровень.

"Он добавит нам опыта, мастерства, первоклассного оборонительного мастерства, роста и всего того, что мы хотим видеть от игры тройки или четверки защитников".

"Это очередное блестящее приобретение для нас, и мы надеемся, он как можно скорее сможет продемонстрировать свой класс. Он прибыл вчера и сейчас тренируется индивидуально".

"Он уже знает некоторых игроков, и я думаю, он очень быстро освоится в коллективе. У нас славный коллектив, и каждый очень рад, что теперь он с нами", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Кулибали, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2022 23:00

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  1. chelsiukpro 17.07.2022 23:24 # chelsiukpro
    Пока что трасферы хорошие Стерлинг Кулибали! Одобряю... еще кто то уидет и кто то придет. Точечно укререпляемся.

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  2. yela 17.07.2022 23:22 # yela
    Очень серьезный игрок. Наверное с Ван Дейком лучшие на своих позициях прямо сейчас

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  3. skydreams 17.07.2022 23:20 # skydreams
    Тухелян велик!

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  4. high-malvern 17.07.2022 23:17 # high-malvern
    Это тот топарь из которого Месси клоуна сделал?=)

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  5. makeewadim 17.07.2022 23:14 # makeewadim
    Скорей всего самый толковый трансфер этого лета в апл

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