Тухель: "Кулибали — очередное блестящее приобретение"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил свое удовлетворение от перехода в клуб защитника Калиду Кулибали.

Накануне "Челси" подтвердил приобретение Кулибали у "Наполи" за 33 миллиона фунтов. 31-летний защитник, партнер первого номера "синих" Эдуара Менди по сборной Сенегала, должен помочь Тухелю справиться с потерей Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.



Тухель рассчитывает на опыт Кулибали и ожидает, что с Калиду игра "Челси" в обороне выйдет на более высокий уровень.



"Он добавит нам опыта, мастерства, первоклассного оборонительного мастерства, роста и всего того, что мы хотим видеть от игры тройки или четверки защитников".



"Это очередное блестящее приобретение для нас, и мы надеемся, он как можно скорее сможет продемонстрировать свой класс. Он прибыл вчера и сейчас тренируется индивидуально".



"Он уже знает некоторых игроков, и я думаю, он очень быстро освоится в коллективе. У нас славный коллектив, и каждый очень рад, что теперь он с нами", — цитирует Тухеля Sky Sports.