"Ливерпуль" продает Дэвиса в "Рейнджерс"
"Рейнджерс" договорился о покупке защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса за 4 миллиона фунтов.
Дэвис так и не дебютировал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Престона" в феврале 2021 за 1.6 млн. фунтов, минувший сезон проведя в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.
Как сообщает The Guardian, теперь 26-летний англичанин направляется в Глазго, где ему предстоит заменить Калвина Басси, который в свою очередь переходит в "Аякс".
"Рейнджерс" получит за Басси, которого также сватали в "Брайтон", 18.7 млн. фунтов плюс ряд бонусов. Калвин уже находится в Амстердаме.
17.07.2022 22:00
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ЛЕГЕНДА подпортовых, настоящий боец и топ защ. Но очкастому тренеришке нужны только лгбт-прогрессивные радужные игроки, поэтому настоящих мужиков он сливает.
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