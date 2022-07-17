"Ливерпуль" продает Дэвиса в "Рейнджерс"

Бен Дэвис "Рейнджерс" договорился о покупке защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса за 4 миллиона фунтов.

Дэвис так и не дебютировал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Престона" в феврале 2021 за 1.6 млн. фунтов, минувший сезон проведя в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

Как сообщает The Guardian, теперь 26-летний англичанин направляется в Глазго, где ему предстоит заменить Калвина Басси, который в свою очередь переходит в "Аякс".

"Рейнджерс" получит за Басси, которого также сватали в "Брайтон", 18.7 млн. фунтов плюс ряд бонусов. Калвин уже находится в Амстердаме.


Метки Дэвис, Ливерпуль, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2022 22:00

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  1. superglor 17.07.2022 22:04 # superglor
    ЛЕГЕНДА подпортовых, настоящий боец и топ защ. Но очкастому тренеришке нужны только лгбт-прогрессивные радужные игроки, поэтому настоящих мужиков он сливает.

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