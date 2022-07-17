"Ливерпуль" продает Дэвиса в "Рейнджерс"

"Рейнджерс" договорился о покупке защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса за 4 миллиона фунтов.

Дэвис так и не дебютировал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Престона" в феврале 2021 за 1.6 млн. фунтов, минувший сезон проведя в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.



Как сообщает The Guardian, теперь 26-летний англичанин направляется в Глазго, где ему предстоит заменить Калвина Басси, который в свою очередь переходит в "Аякс".



"Рейнджерс" получит за Басси, которого также сватали в "Брайтон", 18.7 млн. фунтов плюс ряд бонусов. Калвин уже находится в Амстердаме.