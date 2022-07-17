"Арсенал" отклонил предложение "Фулхэма" по Лено

"Арсенал" отклонил предложение "Фулхэма" в 10 миллионов фунтов о покупке голкипера Бернда Лено.

В минувшем сезоне Премьер-Лиги Лено сыграл только четыре матча, включая три в августе. Бернд оказался в глубоком запасе после прихода в "Арсенал" Аарона Рамсдейла.



Лено разочарован своей ситуацией и хочет уйти от "канониров" этим летом. Как утверждает CBS Sports, Берн уже согласовал с вернувшимся в Премьер-Лигу "Фулхэмом" условия контракта до 2025 года.



Однако "дачники" смогли предложить за Лено только 10 млн. фунтов, тогда как "Арсенал" оценивает 30-летнего немца в 15 млн. фунтов.



Тем не менее, все стороны, особенно сам Бернд, стремятся достичь компромисса и сделать это как можно скорее, поэтому шансы на заключение сделки высоки.



Несмотря на то, что Лено проводит предсезонную подготовку с "Арсеналом", команда Микеля Артеты уже обзавелась новым дублером для Рамсдейла, пригласив из "Нью-Инглэнд Революшн" Мэтта Тернера.



Добавим, "Фулхэм" начинает новый сезон Премьер-Лиги домашним матчем против "Ливерпуля" 6 августа.