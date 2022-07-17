Артета рассматривает Жезуса как центрального нападающего

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что планирует наигрывать Габриэля Жезуса как центрального нападающего.

Присоединившись к "Арсеналу" из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, Жезус сразу же принялся проявлять себя. Отметившись дублем против "Нюрнберга", Габриэля забил и в другом товарищеском матче, против "Эвертона".



И хотя в "Сити" Жезус нередко исполнял роль флангового нападающего, Артета считает, что призвание 25-летнего бразильца — играть на острие, сообщив об этом после победы 2:0 над "ирисками".



"Он очень универсален, но мы, конечно, хотели бы развивать его именно на этой позиции (центрального нападающего)".



"Однако это не означает, что он будет действовать сам по себе. Мы не закрываем эту дверь, потому что в определенных матчах — в зависимости от соперников — мы можем использовать его на различных позициях. Он знает это, а также знает, что это его сильное качество", — цитирует Артету Sky Sports.