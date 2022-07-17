"Тоттенхэм" обратился насчет Депая

"Тоттенхэм" готов заплатить 17 миллионов фунтов "Барселоне" за нападающего Мемфиса Депая.

"Барселона" весьма удивила публику в последнее дни, уговорив Усмана Дембеле заключить новый контракт и купив Рафинью из "Лидса". Направляется на "Ноу Камп" и Роберт Левандовски.



Теперь передняя линия "Барселоны" может показаться слегка перегруженной, и "Тоттенхэм" уже пытается этим воспользоваться.



Как утверждает каталонское издание Sport, "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Барселоной" насчет Депая, однако предложение "шпор" не дотягивает до тех 20 млн. фунтов, в которые испанский гранд оценивает 28-летнего голландца.



Добавим, что у Депая остается один год по контракту, и Мемфис, забивший 12 голов в прошлом сезоне Ла Лиги, чувствует себя счастливым в Испании, однако "Барселона" отчаянно нуждается в свободных деньгах и готова принести экс-игрока "Манчестер Юнайтед" в жертву.