МЮ объявил о договоренности по Лисандро Мартинесу
"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" насчет перехода защитника Лисандро Мартинес.
По информации Sky Sports, "Аяксу" положена гарантированная выплата в 57 миллионов евро (48.5 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Таким образом, суммарно компенсация за 24-летнего аргентинца, которому остается пройти медобследование, согласовать условия личного контракта и получить рабочую визу, может составить 57 млн. фунтов.
Ожидается, что все формальности будут улажены в ближайшие дни, и Мартинес станет третьим новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно после крайнего защитника Тирелла Маласиа и полузащитника Кристиана Эриксена.
Мартинес, которого также хотел заполучить "Арсенал", провел 120 матчей за три своих сезона в Амстердаме. Прежде Лисандро также поиграл у себя на родине за клубы "Дефенса и Хустисия" и "Ньюэллс Олд Бойз".
17.07.2022 18:00
Просмотров: 667
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Британский наёмник Джон Хардинг, оборонявший Азовсталь в составе полка «Азов», из тюрьмы в ДНР обратился к Борису Джонсону. Хардинг разрыдался, когда обратился с последним словом к своей дочери Кэтрин. В камере, где он содержится, двое британцев уже приговорены к расстрелу.
Поздновато лить крокодиловы слезы за каждое преступление ждёт своё справедливое наказание.
(ответить)
Продолжающееся наступление союзных сил вынуждает командование ВСУ бросать в бой неподготовленные резервы, что в свою очередь приводит к массовому дезертирству. Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери.
Целая стрелковая рота ВСУ снялась с позиций в районе населенного пункта Верхнекаменское на территории ДНР и убыла в неизвестном направлении. По данным российского Минобороны, рота входила в состав 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны. Тероборонщиков переподчинили командованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которое бросило военнослужащих на позициях. Куда ушла рота не сообщается.
Между тем в Сети опять стали появляться ролики, записанные покинувшими позиции военнослужащими ВСУ. "Отличаются" этим подразделения теробороны с Западной Украины. Киеву удалось на какое-то время прекратить публикацию видео такого рода, однако значительные потери украинской армии только увеличили количество дезертиров и вновь запустили публикацию обращений военных к Зеленскому и командованию ВСУ. Жалобы все те же: отправили на передний край без какого-либо нормального снаряжения, с одним автоматом. Российская артиллерия, авиация и танки наносят удары, потери составили до 70% личного состава, связи и снабжения нет, на местности не ориентируются. Командованию все равно, погибших бросают прямо на позициях, пропавших сразу записывают в дезертиры, искать никого не пытались.
(ответить)
Мюшники угнали у нас топчега, предложив на 20лямов больше. Виртуозы трансферного искусства) Как с такими тягаться?)
(ответить)
"Они не остановятся, пока бандеровская грязь навсегда не покинет эти края": Рамзан Кадыров рассказал в чем секрет успеха чеченских бойцов в ходе специальной военной операции на Украине
"Годы борьбы с международным терроризмом, бесчисленное количество спецопераций по ликвидации террористических формирований воспитали из чеченских силовиков настоящих воинов. Для них не имеет значения, где завязался бой - в городских условиях или в горно-лесистой местности. Итог всегда один - сокрушительное поражение врага", — заявил глава Чечни.
#кадыров
(ответить)
17.07.2022 17:46 #
takernotagiver
Я - орк, ватник, рашист, ок. А ты - Крестный ОчкоЛизатель. По рукам? И поехали дальше)
Источник: http://fapl.ru/posts/94385/?c=1
то чувство когда ты на фапле, но тебе кажется что ты у перекупов айфон покупаешь и пытаешься сбить цену, потому что денег купить в магазе не хватает
(ответить)
Дорого. Но ютуберы обзорники говорят что годный защ и в мю 10 из 10 зайдет. Посмотрим. Ростом мелковат, в АПЛ рисковано
(ответить)
А холодильник Магваер будет со скамейки капитанить?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий