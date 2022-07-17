МЮ объявил о договоренности по Лисандро Мартинесу

"Манчестер Юнайтед" объявил о достигнутой договоренности с "Аяксом" насчет перехода защитника Лисандро Мартинес.

По информации Sky Sports, "Аяксу" положена гарантированная выплата в 57 миллионов евро (48.5 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Таким образом, суммарно компенсация за 24-летнего аргентинца, которому остается пройти медобследование, согласовать условия личного контракта и получить рабочую визу, может составить 57 млн. фунтов.



Ожидается, что все формальности будут улажены в ближайшие дни, и Мартинес станет третьим новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно после крайнего защитника Тирелла Маласиа и полузащитника Кристиана Эриксена.



Мартинес, которого также хотел заполучить "Арсенал", провел 120 матчей за три своих сезона в Амстердаме. Прежде Лисандро также поиграл у себя на родине за клубы "Дефенса и Хустисия" и "Ньюэллс Олд Бойз".