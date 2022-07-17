Агент рассказал, что "Челси" пытался перехватить Жезуса

Агент нападающего Габриэля Жезуса рассказал, что "Челси" "до последнего" конкурировал с "Арсеналом" за его клиента.

После своего перехода в "Арсенал" из "Манчестер Сити" Жезус забил два гола в трех предсезонных матчах, сразу же принявшись отрабатывать заплаченные за него 45 миллионов фунтов.



Однако Габриэль достался "канонирам" не без борьбы — у 25-летнего бразильца были и другие варианты, в том числе в Лондоне.



"Челси" был одной из команд, которые пытались перехватить его у "Арсенала". Они прикладывали огромные усилия до последнего дня. Но к тому времени мы уже выбрали наш новый проект", — цитирует агента Марсело Петтинати Evening Standard.