Агент рассказал, что "Челси" пытался перехватить Жезуса
Агент нападающего Габриэля Жезуса рассказал, что "Челси" "до последнего" конкурировал с "Арсеналом" за его клиента.
После своего перехода в "Арсенал" из "Манчестер Сити" Жезус забил два гола в трех предсезонных матчах, сразу же принявшись отрабатывать заплаченные за него 45 миллионов фунтов.
Однако Габриэль достался "канонирам" не без борьбы — у 25-летнего бразильца были и другие варианты, в том числе в Лондоне.
"Челси" был одной из команд, которые пытались перехватить его у "Арсенала". Они прикладывали огромные усилия до последнего дня. Но к тому времени мы уже выбрали наш новый проект", — цитирует агента Марсело Петтинати Evening Standard.
17.07.2022 17:00
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