Босс "Баварии" намекнул на интерес к Кейну

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан сделал намек на интерес своего клуба к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

На текущей неделе "Барселона" совершила прорыв в переговорах с "Баварией" о покупке Роберта Левандовски за 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов).



В лице Левандовски "Бавария" теряет нападающего, который забил 344 гола в 374 матчах за клуб, и очевидно, что теперь чемпионам Бундеслиги нужен новый бомбардир.



"Бавария" пока не обзавелась адекватной заменой Роберту, и Кан не исключает, что таковым игроком может стать 28-летний Кейн.



"Он связан контрактом с "Тоттенхэмом". Несомненно, он является нападающим абсолютно высшего уровня, но все это — мечты о будущем. Давайте посмотрим, что случится", — сообщил Кан Bild.