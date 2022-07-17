Босс "Баварии" намекнул на интерес к Кейну
Председатель правления "Баварии" Оливер Кан сделал намек на интерес своего клуба к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.
На текущей неделе "Барселона" совершила прорыв в переговорах с "Баварией" о покупке Роберта Левандовски за 50 миллионов евро (42.5 млн. фунтов).
В лице Левандовски "Бавария" теряет нападающего, который забил 344 гола в 374 матчах за клуб, и очевидно, что теперь чемпионам Бундеслиги нужен новый бомбардир.
"Бавария" пока не обзавелась адекватной заменой Роберту, и Кан не исключает, что таковым игроком может стать 28-летний Кейн.
"Он связан контрактом с "Тоттенхэмом". Несомненно, он является нападающим абсолютно высшего уровня, но все это — мечты о будущем. Давайте посмотрим, что случится", — сообщил Кан Bild.
17.07.2022 16:00
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Последние комментарии:
Оливер Кан ещё не знает, что значит вести переговоры с Леви :)
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мда, щас был бы шанс слить лукаку за деньги, если б так не спешили отдать его бесплатно интеру
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Кейн всю свою карьеру футбольную будет дома, вписав свою фамилию золотыми буквами рядом с Ауди кубком.
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