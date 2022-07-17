Тен Хаг готов сражаться за Де Йонга до конца лета

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов к тому, что сага с полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом продлится до самого закрытия летнего трансферного окна.

Де Йонг является целью номер один Тен Хага на это лето, и два клуба уже полностью договорились о компенсации за 25-летнего игрока сборной Голландии в размере около 71 миллиона фунтов.



Задолженность "Барселоны" перед Де Йонгом по зарплате в 17 млн. фунтов и сомнения Френки насчет "Юнайтед", который завершил прошлый сезон без трофеев и не попал в Лигу Чемпионов, мешают заключению сделки.



Однако Daily Mirror утверждает, что Тен Хаг не собирается опускать руки и довольствоваться каким-либо другим игроком. Если потребуется, Эрик готов сражаться за своего бывшего подопечного по "Аяксу" до конца августа.



Тен Хаг находится в постоянном контакте с Де Йонгом и верит, что тот открыт к переходу в "Юнайтед".