"Лидс" хочет свыше 35 млн. фунтов за Харрисона

"Лидс" хочет свыше 35 миллионов фунтов от "Ньюкасла" за вингера Джека Харрисона.

Не сумев заполучить Муссу Диаби из "Байера" ввиду чрезвычайной дороговизны француза, "Ньюкасл" переключил свое внимание на Харрисона как на более доступную альтернативу.



Однако Daily Mail утверждает, что Джек тоже будет стоит недешево. "Лидс" не заинтересован в расставании с 22-летним англичанином, который забил 10 голов и отдал две результативные передачи в сезоне 2021/22.



Только сумма свыше 35 млн. фунтов убедит "Лидс" отпустить Харрисона, который выступает за "Элланд Роуд" с 2018 года.