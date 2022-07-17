"Челси" и ПСЖ обсуждают трансфер Кимпембе

Преснель Кимпембе "Челси" ведет переговоры с ПСЖ насчет приобретения защитника Преснеля Кимпембе.

Лишь накануне главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высмеял слухи, связывающие Кимпембе с переходом в "Челси", чей наставник Томас Тухель знает Преснеля по совместной работе на "Парк де Пренс".

Однако трансферный эксперт Фабрицио Романо утверждает, что Кимпембе действительно является трансферной целью для "синих", и два клуба уже работают на согласованием трансфера, общаясь напрямую, а не через посредников.

Правда, в данный момент у "Челси" и ПСЖ есть существенные разногласия в оценке стоимости 26-летнего француза конголезского происхождения.

ПСЖ рассматривает Кимпембе важным элементом своего проекта и готов отпустить Преснеля только за 60-65 миллионов евро (51-55 млн. фунтов), тогда как "Челси" готов предложить 45-50 млн. евро (38-43 млн. фунтов).


Метки Кимпембе, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2022 13:00

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  1. thegodfather 17.07.2022 13:12 # thegodfather
    Так а че 50 фунтов за него норм. Имхо.

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  2. jirrort 17.07.2022 13:03 # jirrort
    Топарь нереальный

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