Тухель дважды подумает, прежде чем покупать невакцинированного игрока

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что дважды подумает, прежде чем приглашать в свою команду игрока, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Как известно, полузащитники Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик пропускают предсезонное турне "Челси" по США, потому что статус невакцинированных не позволяет им въехать в страну.

И хотя Тухель уже сказал, что не предъявляет претензий своим подопечным, в случае с приобретениями статус вакцинации имеет значение для Томаса.

"Да, этот фактор нужно учитывать (при приглашении игрока). Но должен признаться, мне известны некоторые игроки, которых я бы взял и без вакцинации".

"Но да, это стало частью повседневной жизни", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 745

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. phenomenon1 17.07.2022 12:41 # phenomenon1
    Какой же админ данного ресурса тупой идиот, дно все глубже пробивает.

    (ответить)

  2. ganinilyha 17.07.2022 12:08 # ganinilyha
    Заголовок: А
    Реальность: Б

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: