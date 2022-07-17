Тухель дважды подумает, прежде чем покупать невакцинированного игрока
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что дважды подумает, прежде чем приглашать в свою команду игрока, который не прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
Как известно, полузащитники Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик пропускают предсезонное турне "Челси" по США, потому что статус невакцинированных не позволяет им въехать в страну.
И хотя Тухель уже сказал, что не предъявляет претензий своим подопечным, в случае с приобретениями статус вакцинации имеет значение для Томаса.
"Да, этот фактор нужно учитывать (при приглашении игрока). Но должен признаться, мне известны некоторые игроки, которых я бы взял и без вакцинации".
"Но да, это стало частью повседневной жизни", — цитирует Тухеля Evening Standard.
17.07.2022 12:00
Просмотров: 745
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какой же админ данного ресурса тупой идиот, дно все глубже пробивает.
(ответить)
Заголовок: А
Реальность: Б
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий