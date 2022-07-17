Руни хочет забрать Фила Джонса в "Ди Си Юнайтед"
Новоиспеченный наставник "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заинтересован в приглашении защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса.
На текущей неделе Руни в качестве тренера вернулся в "Ди Си Юнайтед", за который он в свое время провел 52 матча как игрок.
Команда из Вашингтона находится в подвале Восточной Конференции МЛС и, очевидно, нуждается в усилении, и у Уэйна уже есть кое-какие идеи на этот счет.
По информации The Sun, Руни нацелился на Джонса, с которым ему довелось вместе поиграть за "Манчестер Юнайтед" до своего возвращения с "Эвертон" в 2017 году.
Фил до сих пор не может привести свою физическую форму в соответствие стандартам Премьер-Лиги и к новому сезону готовится отдельно от партнеров по команде, отправившихся в турне по Таиланду и Австралии.
В данный момент у Джонса остается один год по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, и "красные дьяволы" едва ли будут стоять на пути у 30-летнего англичанина.
17.07.2022 11:00
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