Руни хочет забрать Фила Джонса в "Ди Си Юнайтед"

Новоиспеченный наставник "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заинтересован в приглашении защитника "Манчестер Юнайтед" Фила Джонса.

На текущей неделе Руни в качестве тренера вернулся в "Ди Си Юнайтед", за который он в свое время провел 52 матча как игрок.



Команда из Вашингтона находится в подвале Восточной Конференции МЛС и, очевидно, нуждается в усилении, и у Уэйна уже есть кое-какие идеи на этот счет.



По информации The Sun, Руни нацелился на Джонса, с которым ему довелось вместе поиграть за "Манчестер Юнайтед" до своего возвращения с "Эвертон" в 2017 году.



Фил до сих пор не может привести свою физическую форму в соответствие стандартам Премьер-Лиги и к новому сезону готовится отдельно от партнеров по команде, отправившихся в турне по Таиланду и Австралии.



В данный момент у Джонса остается один год по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, и "красные дьяволы" едва ли будут стоять на пути у 30-летнего англичанина.