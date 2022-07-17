Шерингем призвал "Юнайтед" отпустить Роналду

Легенда "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем призвал "красных дьяволов" отпустить нападающего Криштиану Роналду.

Как известно, Роналду продолжает бойкотировать тренировки с командой Эрика Тен Хага и просит отпустить его из клуба.



Криштиану хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, и Шерингем считает, что это желание должно быть удовлетворено.



"Я это предвидел. Люди говорят, что Тен Хаг должен строить свою команду вокруг Роналду, но раз он хочет уйти, пускай уходит. Это открыло бы ряд новых возможностей для "Юнайтед".



"Учитывая то, сколько Роналду получает каждый месяц, они бы освободили место в зарплатной ведомости для двух-трех игроков".



"Жизнь не остановится — если он хочет уйти и играть где-то еще, пригласите вместо него игроков, которые смогут быть сильными и стабильными на протяжении всего сезона".



"Роналду остался год, максимум два на топ-уровне, и он заслуживает получать удовольствие от своей игры", — цитирует Шерингема Daily Mail.