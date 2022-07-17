"Арсенал" готов вступить в борьбу за Гвардиола

"Арсенал" готов вступить в борьбу за защитника "РБ Лейпциг" и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

Прямо сейчас "Арсенал" стоит перед дилеммой насчет своего защитника Вильяма Салиба, который вернулся после блестящего сезоны аренды в "Марселе", где он был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.



Почувствовал вкус к регулярной игре в футбол, Салиба готов остаться в "Арсенале", только если ему будет гарантировано место в стартовом составе. В противном случае Вильям сам попросится на выход.



Приобрести Салиба жаждет не только "Марсель", но и "Атлетико", и Football.London утверждает, что "Арсенал" уже готовится на случай расставания с 21-летним французом.



В случае продажи Салиба главный тренер "Арсенала" Микель Артета постарается приобрести 20-летнего Гвардиола, который также вызывает интерес у "Челси" и "Тоттенхэма".