Магуайр: "Я был отброшен назад на своем карьерном пути"

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что его карьера была отброшена назад в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне к Магуайру были огромные претензии, которые касались и его игры в обороне, и его роли лидера в раздевалке.

29-летний защитник признает, что был не на высоте, как и вся команда, но надеется все исправить в новом сезоне.

"В прошлом году я определенно был отброшен назад на своем карьерном пути, но теперь это позади. Мы устремлены в будущее и стремимся вернуть клуб к завоеванию трофеев, потому что ради этого и играют в футбол".

"Прошлый год вышел разочаровывающим — ни команда, ни лично я не играли хорошо. Однако карьера хорошего футболиста может продлиться 10-15 лет, и так никогда не бывает, что каждый год у тебя все безмятежно и нет никаких трудностей. Тебе приходится сражаться, ты бываешь отброшен назад", — цитирует Магуайра The Guardian.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. sj606 17.07.2022 08:44 # sj606
    поздно уже , посидишь холодильник лучше на бровке, так будет лучше для всех

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  2. selta 17.07.2022 08:38 # selta
    Ты отброс общества Квагмаер!
    Все из за перехода в МЮ

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