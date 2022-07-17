Магуайр: "Я был отброшен назад на своем карьерном пути"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признал, что его карьера была отброшена назад в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне к Магуайру были огромные претензии, которые касались и его игры в обороне, и его роли лидера в раздевалке.



29-летний защитник признает, что был не на высоте, как и вся команда, но надеется все исправить в новом сезоне.



"В прошлом году я определенно был отброшен назад на своем карьерном пути, но теперь это позади. Мы устремлены в будущее и стремимся вернуть клуб к завоеванию трофеев, потому что ради этого и играют в футбол".



"Прошлый год вышел разочаровывающим — ни команда, ни лично я не играли хорошо. Однако карьера хорошего футболиста может продлиться 10-15 лет, и так никогда не бывает, что каждый год у тебя все безмятежно и нет никаких трудностей. Тебе приходится сражаться, ты бываешь отброшен назад", — цитирует Магуайра The Guardian.