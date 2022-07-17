Зинченко в считанных днях от перехода в "Арсенал"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединится к "Арсеналу" в ближайшие дни.
Ранее днем издание The Guardian сообщило, что два клуба согласовали стоимость Зинченко в размере 30 миллионов фунтов, включая бонусы.
Sky Sports подтверждает эту информацию, добавляя, что согласование условий личного контракта не будет проблемой — Александр открыт к воссоединению с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, которого он знает как бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити".
Ожидается, что трансфер 25-летнего украинца будет оформлен в начале следующей недели. И это придаст импульс переговорам "горожан" о покупке Марка Кукурельи из "Брайтона".
17.07.2022 00:05
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Какие же дауны сидят в руководстве Арсенала, сто процентов будут выброшенными деньгами на ветер, зачем он нужен? Не физики, не техники, Артета реально тупой.
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КОРОЛЬ!!!
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