Зинченко в считанных днях от перехода в "Арсенал"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединится к "Арсеналу" в ближайшие дни.

Ранее днем издание The Guardian сообщило, что два клуба согласовали стоимость Зинченко в размере 30 миллионов фунтов, включая бонусы.



Sky Sports подтверждает эту информацию, добавляя, что согласование условий личного контракта не будет проблемой — Александр открыт к воссоединению с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, которого он знает как бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити".



Ожидается, что трансфер 25-летнего украинца будет оформлен в начале следующей недели. И это придаст импульс переговорам "горожан" о покупке Марка Кукурельи из "Брайтона".