Зинченко в считанных днях от перехода в "Арсенал"

Александр Зинченко Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко присоединится к "Арсеналу" в ближайшие дни.

Ранее днем издание The Guardian сообщило, что два клуба согласовали стоимость Зинченко в размере 30 миллионов фунтов, включая бонусы.

Sky Sports подтверждает эту информацию, добавляя, что согласование условий личного контракта не будет проблемой — Александр открыт к воссоединению с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, которого он знает как бывшего ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити".

Ожидается, что трансфер 25-летнего украинца будет оформлен в начале следующей недели. И это придаст импульс переговорам "горожан" о покупке Марка Кукурельи из "Брайтона".


Метки Арсенал, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2022 00:05

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  1. saladdin81 17.07.2022 00:30 # saladdin81
    Какие же дауны сидят в руководстве Арсенала, сто процентов будут выброшенными деньгами на ветер, зачем он нужен? Не физики, не техники, Артета реально тупой.

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  2. true-manc 17.07.2022 00:25 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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