Конте собирается сделать из Моуры вингбека
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что собирается сделать из Лукаса Моуры вингбека.
Моура выходил на позицию правого вингбека в обоих матчах "Тоттенхэма" в Южной Корее, в том числе против "Севильи" в субботу.
После ничьей 1:1 Конте рассказал, что рассматривает Лукаса очередным игроком, которому он собирается сменить основную позицию.
"Я разговаривал с Лукасом и думаю, это будет хороший вариант для меня".
"В прошлом я перевел Перишича на эту позицию. То же самое было с Мосесом, Кандревой. Так из вингера получался вингбек".
"Самое важное, чтобы этот игрок обладал 100-процентной самоотдачей в этой роли".
"Моура — очень ценный игрок, потому что он может исполнять много ролей. Он может играть позади нападающего, справа, слева, в качестве вингбека".
"Я очень доволен его самоотдачей на каждой тренировке, и сегодня вечером он провел хороший матч", — цитирует Конте Daily Mail.
16.07.2022 23:00
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