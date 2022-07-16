Конте собирается сделать из Моуры вингбека

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что собирается сделать из Лукаса Моуры вингбека.

Моура выходил на позицию правого вингбека в обоих матчах "Тоттенхэма" в Южной Корее, в том числе против "Севильи" в субботу.



После ничьей 1:1 Конте рассказал, что рассматривает Лукаса очередным игроком, которому он собирается сменить основную позицию.



"Я разговаривал с Лукасом и думаю, это будет хороший вариант для меня".



"В прошлом я перевел Перишича на эту позицию. То же самое было с Мосесом, Кандревой. Так из вингера получался вингбек".



"Самое важное, чтобы этот игрок обладал 100-процентной самоотдачей в этой роли".



"Моура — очень ценный игрок, потому что он может исполнять много ролей. Он может играть позади нападающего, справа, слева, в качестве вингбека".



"Я очень доволен его самоотдачей на каждой тренировке, и сегодня вечером он провел хороший матч", — цитирует Конте Daily Mail.