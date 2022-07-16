Тренер ПСЖ высмеял слухи насчет перехода Кимпембе в "Челси"

Новый главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высмеял слухи, связывающие его защитника Преснеля Кимпембе с переходом в "Челси".

Согласно слухам, наставник "Челси" Томас Тухель обратил внимание на Кимпембе, с которым ему довелось поработать в Париже, после того, как не сумел заманить на "Стэмфорд Бридж" Маттейса Де Лигта из "Ювентуса" и Натана Аке из "Манчестер Сити".



Гальтье не берется обещать, что Преснель непременно останется на "Парк де Пренс", однако такого рода истории забавляют Кристофа.



"Я читал все, что пишут насчет Кимпембе. Мы даже посмеялись об этом вместе".



"Мне он нравится. Он отличный центральный защитник, но я не знаю, что произойдет", — сообщил Гальтье L'Equipe.