Тухель уважает решение Канте и Лофтус-Чика насчет вакцинации

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что уважает решение своих полузащитников Нголо Канте и Рубена Лофтус-Чика отказаться от вакцинации.

Не пройдя полный курс вакцинации от коронавируса, Канте и Лофтус-Чик не смогли полететь с командой в предсезонное турне по США.



Тем не менее, Тухель не предъявляет претензий подопечным и считает, что это не помешает подготовке Нголо и Рубена к новому сезону.



"Мы не виним людей и не тычем пальцем в них".



"Это личное решение, и они оба решили по-своему. Не имеет значения, понимаю ли я это, нравится ли мне это, но с профессиональной точки зрения это неудача для нас".



"Мы бы хотели, чтобы они оба были здесь, однако когда мы узнали об этом, нам лишь требовалось обеспечить им лучшие условия для тренировок в Кобхэме. Они будут в форме, когда мы вернемся", — цитирует Тухеля BBC.