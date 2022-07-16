Тухель уважает решение Канте и Лофтус-Чика насчет вакцинации
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что уважает решение своих полузащитников Нголо Канте и Рубена Лофтус-Чика отказаться от вакцинации.
Не пройдя полный курс вакцинации от коронавируса, Канте и Лофтус-Чик не смогли полететь с командой в предсезонное турне по США.
Тем не менее, Тухель не предъявляет претензий подопечным и считает, что это не помешает подготовке Нголо и Рубена к новому сезону.
"Мы не виним людей и не тычем пальцем в них".
"Это личное решение, и они оба решили по-своему. Не имеет значения, понимаю ли я это, нравится ли мне это, но с профессиональной точки зрения это неудача для нас".
"Мы бы хотели, чтобы они оба были здесь, однако когда мы узнали об этом, нам лишь требовалось обеспечить им лучшие условия для тренировок в Кобхэме. Они будут в форме, когда мы вернемся", — цитирует Тухеля BBC.
16.07.2022 21:00
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В команде оказалось всего 2 игрока с мозгами и то негры. Страшно представить какой интеллектуальный уровень у всего остального Чулси.
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