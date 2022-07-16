Тухель уважает решение Канте и Лофтус-Чика насчет вакцинации

Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что уважает решение своих полузащитников Нголо Канте и Рубена Лофтус-Чика отказаться от вакцинации.

Не пройдя полный курс вакцинации от коронавируса, Канте и Лофтус-Чик не смогли полететь с командой в предсезонное турне по США.

Тем не менее, Тухель не предъявляет претензий подопечным и считает, что это не помешает подготовке Нголо и Рубена к новому сезону.

"Мы не виним людей и не тычем пальцем в них".

"Это личное решение, и они оба решили по-своему. Не имеет значения, понимаю ли я это, нравится ли мне это, но с профессиональной точки зрения это неудача для нас".

"Мы бы хотели, чтобы они оба были здесь, однако когда мы узнали об этом, нам лишь требовалось обеспечить им лучшие условия для тренировок в Кобхэме. Они будут в форме, когда мы вернемся", — цитирует Тухеля BBC.


Метки Канте, Лофтус-Чик, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2022 21:00

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  1. superglor 16.07.2022 21:00 # superglor
    В команде оказалось всего 2 игрока с мозгами и то негры. Страшно представить какой интеллектуальный уровень у всего остального Чулси.

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