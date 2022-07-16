Мактоминей уверен, что МЮ будет сражаться за трофеи при Тен Хаге
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей уверен, что его команда будет сражаться за трофеи при новом главном тренере Эрике Тен Хаге.
Прошлый сезон "Юнайтед" завершил с пустыми руками, заняв только шестое место в Премьер-Лиге и не попав в Лигу Чемпионов.
Однако Мактоминей убежден, что при Тен Хаге все "вернется в норму", и "красные дьяволы" станут претендентом на большие награды.
"Раздевалка настроена реабилитироваться за прошлый сезон, 100 процентов. Конечно, сложно рассуждать о прошлом сезоне. Это как задеть больной нерв, когда мы снова разговариваем об этом в коллективе".
"Это не было приятно, и теперь мы должны быть мотивированы все вернуть в норму. Мы должны бороться за трофеи при новом тренере, потому что я знаю, что наша команде более чем способна на это", — цитирует Мактоминея The Independent.
16.07.2022 20:00
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