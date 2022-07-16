Представители Де Йонга контактируют с "Челси" и ПСЖ

Представители полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга агитируют "Челси" и ПСЖ вступить в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за их клиента.

Несмотря на то, что "Юнайтед" уже договорился с "Барселоной" насчет компенсации за Де Йонга, сам Френки не спешит давать согласие на этот переход.



Во-первых, Де Йонг вообще не горит желанием уходить из "Барселоны". А если это неизбежно, то Френки предпочел бы отправиться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.



Поэтому в данный момент "Юнайтед" выглядит наименее интересным вариантом для Де Йонга, чьи представители, как утверждает ESPN, вступили в контакт с "Челси" и ПСЖ.



Два этих клуба гораздо привлекательнее для 25-летнего голландца в спортивном отношении и, наверняка, не обделили бы его в плане финансов.