Представители Де Йонга контактируют с "Челси" и ПСЖ

Френки Де Йонг Представители полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга агитируют "Челси" и ПСЖ вступить в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за их клиента.

Несмотря на то, что "Юнайтед" уже договорился с "Барселоной" насчет компенсации за Де Йонга, сам Френки не спешит давать согласие на этот переход.

Во-первых, Де Йонг вообще не горит желанием уходить из "Барселоны". А если это неизбежно, то Френки предпочел бы отправиться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.

Поэтому в данный момент "Юнайтед" выглядит наименее интересным вариантом для Де Йонга, чьи представители, как утверждает ESPN, вступили в контакт с "Челси" и ПСЖ.

Два этих клуба гораздо привлекательнее для 25-летнего голландца в спортивном отношении и, наверняка, не обделили бы его в плане финансов.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 523

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. role-playin 16.07.2022 19:13 # role-playin
    Игрок норм, но банально не нужен пенсам, тем более Галлахер пришел. Полузащита итак перенасыщена на данный момент.

    (ответить)

  2. jirrort 16.07.2022 19:02 # jirrort
    Давай ЧЕЛСИ, осуществи этот трансфер ради безвиза.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: