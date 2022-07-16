Стоунс, Лапорт, Фоден и Гюндоган пропускают турне "Сити"

"Манчестер Сити" отправляется в турне по Соединенным Штатам без четырех важных игроков первой команды.

С собой в Америку главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола берет 26 игроков, включая ряд воспитанников академии, находящегося на пороге перехода в "Арсенал" Александра Зинченко и новичков Эрлинга Холанда, Калвина Филлипса, Хулиана Альвареса.



Однако защитники Джон Стоунс с Эмериком Лапортом и полузащитники Фил Фоден с Илкаем Гюндоганом остаются дома, сообщает BBC.



Про последнего из этой четверки известно то, что он не прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Гюндоган планировал поставить себе второй укол, однако не успел, в прошлом месяце повторно переболев COVID-19, а потому в США его не пускают.



Про трех других отсутствующих игроков ничего не известно. Вероятно, у них могут быть какие-то проблемы со здоровьем.



Добавим, в рамках своего турне "Сити" сыграет с "Америкой" в Хьюстоне 21 июля и с "Баварией" в Гри-Бей 23 июля. А уже 30 июля "горожане" проведут матч за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в Лестере.