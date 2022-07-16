МЮ представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23 "Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2022/23 от Adidas.

"Юнайтед" провел презентацию нового творения от своего технического спонсора в Мельбурне. Участие в публичном мероприятии приняли игроки команды Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо и Скотт Мактоминей.

Это первый с сезона 2016/17 раз, когда у "красных дьяволов" будет выездная форма белого цвета. Отсылкой к прошлому является и клубная эмблема, размещенная на черном щите — прямо как в отмеченной треблом кампании 1998/99.

Как и на домашней форме, представленной на прошлой неделе, отдельного внимания заслуживает воротник — в таком же стиле выполнена и кромка рукавов.

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2022/23


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2022 16:00

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  1. sexan 16.07.2022 16:11 # sexan
    шляпа это всё. Топикам апл пора вернуть свои лучшие варианты...
    У мю - водафон, у Ливерпуля- карлсберг, у арсенала - 02 или акай, у нас - самсунг...
    Во были времена.

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  2. slash-lfc 16.07.2022 16:06 # slash-lfc
    Пиздатая кста

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