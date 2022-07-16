МЮ представил новую выездную форму на сезон 2022/23 (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил свою новую выездную форму на сезон 2022/23 от Adidas.

"Юнайтед" провел презентацию нового творения от своего технического спонсора в Мельбурне. Участие в публичном мероприятии приняли игроки команды Люк Шоу, Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо и Скотт Мактоминей.



Это первый с сезона 2016/17 раз, когда у "красных дьяволов" будет выездная форма белого цвета. Отсылкой к прошлому является и клубная эмблема, размещенная на черном щите — прямо как в отмеченной треблом кампании 1998/99.



Как и на домашней форме, представленной на прошлой неделе, отдельного внимания заслуживает воротник — в таком же стиле выполнена и кромка рукавов.



























