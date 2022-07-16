Де Йонг улетает с "Барселоной" в Америку

"Барселона" взяла полузащитника Френки Де Йонга в предсезонное турне по Соединенным Штатам, несмотря на переговоры с "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" полностью согласовал компенсацию за Де Йонга в размере 63 миллионов фунтов. Еще 8.5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Прорыв в переговорах двух клубов был достигнут после того, как исполнительный директор "красных дьяволов" Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто посетили Барселону и встретились с коллегами с "Ноу Камп".



Ходили слухи, что "Барселона" всячески подталкивает Де Йонга к переходу в "Юнайтед" и даже готова отлучить Френки от остальной команды в преддверии турне.



Тем не менее, Де Йонг тренируется в общей группе и был назван в числе игроков, которых главный тренер "Барселоны" Хави берет с собой в Америку, что дополнительно ставит под вопрос этот трансфер, сообщает The Independent.



Предполагается, что Де Йонг не хочет уходить из "Барселоны". Вдобавок каталонский клуб задолжал 25-летнему голландцу 17 млн. фунтов по зарплате.