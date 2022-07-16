Лингард рассматривает предложение из Саудовской Аравии
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассматривает предложение из Саудовской Аравии.
Напомним, контракт Лингарда с "Юнайтед" истек в конце июня. Будучи свободным агентом, Джесси волен самостоятельно выбрать себе новое пристанище.
В услугах Джесси заинтересованы "Вест Хэм", "Эвертон" и "Тоттенхэм", а ранее в июле стало известно, что 29-летний англичанин летал в США на переговоры с двумя неназванными клубами МЛС.
По информации The Athletic, Лингард намерен принять решение насчет своего будущего на следующей неделе. В данный момент у Джесси есть на руках три конкретных предложения.
Наиболее заманчивым в финансовом отношении выглядит предложение из Саудовской Аравии, где Лингарду готовы платить 10 миллионов фунтов в год, однако в идеале Джесси хотел бы остаться в Премьер-Лиге.
16.07.2022 14:00
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