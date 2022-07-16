"Арсенал" договорился с "Сити" по Зинченко

"Арсенал" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения крайнего защитника Александра Зинченко.

Как стало известно The Guardian, "Сити" согласился отпустить Зинченко в "Арсенал" за 30 миллионов фунтов.



При этом "канонирам" все еще предстоит согласовать условия личного контракта, его срок и зарплату, с самим Александром.



Зинченко сыграл 128 матчей за "Сити" после своего перехода из "Уфы" в 2016 году. В прошлом сезоне 25-летний украинец отметился 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Зинченко может стать уже пятым новичком команды Микеля Артеты этим летом после запасного голкипера Мэтта Тернера, креативного полузащитника Фабиу Виейра, юного вингера Маркиньоса и прибывшего как раз из "Сити" нападающего Габриэля Жезуса.