"Арсенал" договорился с "Сити" по Зинченко
"Арсенал" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения крайнего защитника Александра Зинченко.
Как стало известно The Guardian, "Сити" согласился отпустить Зинченко в "Арсенал" за 30 миллионов фунтов.
При этом "канонирам" все еще предстоит согласовать условия личного контракта, его срок и зарплату, с самим Александром.
Зинченко сыграл 128 матчей за "Сити" после своего перехода из "Уфы" в 2016 году. В прошлом сезоне 25-летний украинец отметился 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
Зинченко может стать уже пятым новичком команды Микеля Артеты этим летом после запасного голкипера Мэтта Тернера, креативного полузащитника Фабиу Виейра, юного вингера Маркиньоса и прибывшего как раз из "Сити" нападающего Габриэля Жезуса.
16.07.2022 13:00
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Это фиаско, плакса - блогер же абсолютно никакой, товареш и тот лучше.
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А я думал они с Рогозиным в окопах под Славянском встретятся.
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Ну нахрена, спрашивается. Зачем нам этот всушник на удаленке)
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Леол, каких еще отбросов гейклуб аснл не купил?)))
С такими трансферами им место в шестёрке за счастье будет)
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А зачем он вам? Тирни вроде бы норм играет. А покупать дублера за 30-ку, как то вроде расточительно. Арсенал не шейхи, чтобы кидаться деньгами. Лучше бы усилили более проблемную позицию
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норм втюхиваем резервистов этим мешкам
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Пока все удачно складывается) Хоть бы он не отказался, прилип как пиявка.
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