"Арсенал" договорился с "Сити" по Зинченко

Александр Зинченко "Арсенал" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения крайнего защитника Александра Зинченко.

Как стало известно The Guardian, "Сити" согласился отпустить Зинченко в "Арсенал" за 30 миллионов фунтов.

При этом "канонирам" все еще предстоит согласовать условия личного контракта, его срок и зарплату, с самим Александром.

Зинченко сыграл 128 матчей за "Сити" после своего перехода из "Уфы" в 2016 году. В прошлом сезоне 25-летний украинец отметился 10 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Зинченко может стать уже пятым новичком команды Микеля Артеты этим летом после запасного голкипера Мэтта Тернера, креативного полузащитника Фабиу Виейра, юного вингера Маркиньоса и прибывшего как раз из "Сити" нападающего Габриэля Жезуса.


Метки Арсенал, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1122

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  1. french 16.07.2022 14:15 # french
    Это фиаско, плакса - блогер же абсолютно никакой, товареш и тот лучше.

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  2. animadora 16.07.2022 13:41 # animadora
    А я думал они с Рогозиным в окопах под Славянском встретятся.

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  3. takernotagiver 16.07.2022 13:20 # takernotagiver
    Ну нахрена, спрашивается. Зачем нам этот всушник на удаленке)

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  4. chelsea88 16.07.2022 13:17 # chelsea88
    Леол, каких еще отбросов гейклуб аснл не купил?)))
    С такими трансферами им место в шестёрке за счастье будет)

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  5. gary47 16.07.2022 13:11 # gary47
    А зачем он вам? Тирни вроде бы норм играет. А покупать дублера за 30-ку, как то вроде расточительно. Арсенал не шейхи, чтобы кидаться деньгами. Лучше бы усилили более проблемную позицию

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  6. true-manc 16.07.2022 13:11 # true-manc
    норм втюхиваем резервистов этим мешкам

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  7. high-malvern 16.07.2022 13:03 # high-malvern
    Пока все удачно складывается) Хоть бы он не отказался, прилип как пиявка.

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