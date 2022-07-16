Лисандро Мартинес прилетел в Манчестер

Защитник "Аякса" Лисандро Мартинес прилетел в Англию, чтобы завершить свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в минувший четверг стало известно, что "Юнайтед" и "Аякс" договорились насчет компенсации за Мартинеса в размере 46 миллионов фунтов.



Как сообщает Manchester Evening News, сейчас Лисандро уже находится в Манчестере, где проходит медобследование. 24-летнему аргентинцу также предстоит получить рабочую визу.



Затем Мартинес подпишет с "Юнайтед" пятилетний контракт с зарплатой в районе 120,000 фунтов в неделю и станет третьим новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно после Тирелла Маласиа и Кристиана Эриксена.



Утверждается, что из-за нюанса с визой Мартинес рискует пропустить остаток турне "Юнайтед" по Австралии. "Красные дьяволы" возвращаются в Каррингтон 25 июля — возможно, уже тогда Лисандро и познакомится со своими новыми партнерами по команде.