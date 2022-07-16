"Челси" приобрел Кулибали

"Челси" подтвердил приобретение защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Трансфер оценивается в 33 миллиона фунтов.

Кулибали заключил с "Челси" четырехлетний контракт и теперь будет получать около 160,000 фунтов в неделю, не считая бонусов.



Калиду становится уже вторым новичком команды Томаса Тухеля в это трансферное окно после вингера Рахима Стерлинга, купленного у "Манчестер Сити" за 50 млн. фунтов.



Кулибали сыграл 317 матчей за "Наполи" после своего перехода из "Генка" в 2014 году, а за сборную Сенегала 31-летний защитник провел 62 поединка.



"Я очень рад оказаться в "Челси". Это большая команда в мировом масштабе, и я всегда мечтал поиграть в Премьер-Лиге".



"Челси" впервые попытался заполучить меня в 2016 году, но у нас не сложилось. Когда они обратились сейчас, я согласился, потому что они очень хотели, чтобы я отправился в Премьер-Лигу выступать за них", — сообщил Кулибали.