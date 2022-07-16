"Челси" приобрел Кулибали

Калиду Кулибали "Челси" подтвердил приобретение защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Трансфер оценивается в 33 миллиона фунтов.

Кулибали заключил с "Челси" четырехлетний контракт и теперь будет получать около 160,000 фунтов в неделю, не считая бонусов.

Калиду становится уже вторым новичком команды Томаса Тухеля в это трансферное окно после вингера Рахима Стерлинга, купленного у "Манчестер Сити" за 50 млн. фунтов.

Кулибали сыграл 317 матчей за "Наполи" после своего перехода из "Генка" в 2014 году, а за сборную Сенегала 31-летний защитник провел 62 поединка.

"Я очень рад оказаться в "Челси". Это большая команда в мировом масштабе, и я всегда мечтал поиграть в Премьер-Лиге".

"Челси" впервые попытался заполучить меня в 2016 году, но у нас не сложилось. Когда они обратились сейчас, я согласился, потому что они очень хотели, чтобы я отправился в Премьер-Лигу выступать за них", — сообщил Кулибали.


Метки Кулибали, Наполи, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1577

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 16.07.2022 12:30 # largo-winch
    в стане стариков пополнение стариком, кек)

    удачи ШОЛСКЕ в ЛЕ

    (ответить)

  2. jimulia 16.07.2022 12:02 # jimulia
    А ещё не давно за него 100 лямов просили &#128518;

    (ответить)

  3. sexan 16.07.2022 11:48 # sexan
    Какой то престарелый Зума.
    Но как бы там ни было - welcome.

    (ответить)

  4. sausage 16.07.2022 11:44 # sausage
    Больше негров давай.

    (ответить)

  5. meshuggah 16.07.2022 11:44 # meshuggah
    Топ трансфер за копейки
    Императорси

    (ответить)

  6. brown-ale 16.07.2022 11:43 # brown-ale
    Вот было бы ему 27 лет, я бы сказал, что это топовое приобретение. А так ощущение, что приехал доигрывать карьеру.

    (ответить)

  7. chelsea-69 16.07.2022 11:40 # chelsea-69
    Очередной нигерок сделал карьеру и поехал спокойно на расслабоне за трофеями

    (ответить)

  8. sellman 16.07.2022 11:40 # sellman
    Топарь! С Тухеляном спрогрессирует ровно также, как и Рюдимент.

    ИМПЕРАТОРЫ!

    (ответить)

  9. high-malvern 16.07.2022 11:39 # high-malvern
    37летний защитник за 33 млн??? Чорли пробивает дно. Тьяго Силва даже моложе!

    (ответить)

  10. chr1s8rown 16.07.2022 11:32 # chr1s8rown
    кулипокупали

    (ответить)

  11. superglor 16.07.2022 11:31 # superglor
    Очередной нигерок сделал карьеру и поехал спокойно на расслабоне на заработки.

    (ответить)

  12. animadora 16.07.2022 11:29 # animadora
    Харэ пиздеть дрочилы. Года 2-3 поиграет на высоком уровне.

    (ответить)

  13. v-0987654321 16.07.2022 11:24 # v-0987654321
    Африканский Лох целенаправленно перешёл что бы ощутить животворящий наши газики

    Хахахаха Лох вонючий

    (ответить)

  14. gerrard08 16.07.2022 11:20 # gerrard08
    Ну он явно миновал уже свой пик, но тем не менее остается не плохим защем. Лучше чем условный Кристансен.

    (ответить)

  15. thegodfather 16.07.2022 11:09 # thegodfather
    Хороший игрок, топ трансфер. Вопрос на сколько лет его еще хватит.
    Года 3 назад егт взять было бы топово. Щас скорее как временный варик на пару лет, но хороший варик

    (ответить)

  16. ganinilyha 16.07.2022 11:06 # ganinilyha
    6 лет покупали, купили в предпенсионном возрасте

    (ответить)

  17. pensojob 16.07.2022 11:04 # pensojob
    Ахаха даже не главная новость.
    Все топ клубы давно пробили корни этого хулибали

    Переписан на года 2-3, старше 33 точно. Поэтому и не покупали
    Но для пенсомразей пойдет, поборятся с Вест Хэмом и Лестером за 6 место

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: