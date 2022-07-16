"Челси" приобрел Кулибали
"Челси" подтвердил приобретение защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Трансфер оценивается в 33 миллиона фунтов.
Кулибали заключил с "Челси" четырехлетний контракт и теперь будет получать около 160,000 фунтов в неделю, не считая бонусов.
Калиду становится уже вторым новичком команды Томаса Тухеля в это трансферное окно после вингера Рахима Стерлинга, купленного у "Манчестер Сити" за 50 млн. фунтов.
Кулибали сыграл 317 матчей за "Наполи" после своего перехода из "Генка" в 2014 году, а за сборную Сенегала 31-летний защитник провел 62 поединка.
"Я очень рад оказаться в "Челси". Это большая команда в мировом масштабе, и я всегда мечтал поиграть в Премьер-Лиге".
"Челси" впервые попытался заполучить меня в 2016 году, но у нас не сложилось. Когда они обратились сейчас, я согласился, потому что они очень хотели, чтобы я отправился в Премьер-Лигу выступать за них", — сообщил Кулибали.
16.07.2022 11:00
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Последние комментарии:
в стане стариков пополнение стариком, кек)
удачи ШОЛСКЕ в ЛЕ
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А ещё не давно за него 100 лямов просили 😆
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Какой то престарелый Зума.
Но как бы там ни было - welcome.
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Больше негров давай.
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Топ трансфер за копейки
Императорси
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Вот было бы ему 27 лет, я бы сказал, что это топовое приобретение. А так ощущение, что приехал доигрывать карьеру.
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Очередной нигерок сделал карьеру и поехал спокойно на расслабоне за трофеями
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Топарь! С Тухеляном спрогрессирует ровно также, как и Рюдимент.
ИМПЕРАТОРЫ!
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37летний защитник за 33 млн??? Чорли пробивает дно. Тьяго Силва даже моложе!
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кулипокупали
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Очередной нигерок сделал карьеру и поехал спокойно на расслабоне на заработки.
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Харэ пиздеть дрочилы. Года 2-3 поиграет на высоком уровне.
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Африканский Лох целенаправленно перешёл что бы ощутить животворящий наши газики
Хахахаха Лох вонючий
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Ну он явно миновал уже свой пик, но тем не менее остается не плохим защем. Лучше чем условный Кристансен.
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Хороший игрок, топ трансфер. Вопрос на сколько лет его еще хватит.
Года 3 назад егт взять было бы топово. Щас скорее как временный варик на пару лет, но хороший варик
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6 лет покупали, купили в предпенсионном возрасте
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Ахаха даже не главная новость.
Все топ клубы давно пробили корни этого хулибали
Переписан на года 2-3, старше 33 точно. Поэтому и не покупали
Но для пенсомразей пойдет, поборятся с Вест Хэмом и Лестером за 6 место
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