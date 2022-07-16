Галлахер надеется проявить себя в "Челси"

Полузащитник Конор Галлахер надеется, что в новом сезоне ему удастся пробиться в первую команду "Челси".

22-летний Галлахер ярко провел прошлый сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды, своей игрой обеспечив себе дебют за сборную Англии.



Сейчас Конор готовится к новому сезону с командой Томаса Тухеля и надеется, наконец, заявить о себе в родном клубе.



"Я чувствую, что это может быть мой сезон".



"Он (Тухель) хочет, чтобы я был частью команды и проявил себя в предсезонный период. Таков план".



"Именно это я и хотел услышать. Это был славный телефонный звонок. Он четко изложил план на предсезонный период и объяснил мое место. Было замечательно это слышать", — сообщил Галлахер BBC.