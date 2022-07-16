Четыре клуба хотят Пепе

Четыре клуба проявляют интерес к вингеру "Арсенала" Николя Пепе.

Три года назад "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, пригласив Пепе из "Лилля" за 72 миллиона фунтов.



Николя так и не сумел заиграть у "канониров", а в прошлом сезоне отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Как утверждает Diario de Sevilla, "Севилья" уже вступила в переговоры с "Арсеналом" насчет Пепе, но готова заплатить за 27-летнего ивуарийца только 15 млн. фунтов, тогда как "канониры" хотят на 10 млн. фунтов больше.



Кроме того, для переезда в солнечную Андалусию Пепе пришлось бы согласиться на понижение своей текущей зарплаты в 100,000 фунтов в неделю.



Заполучить Пепе также хотят "Марсель", "Лион" и "Лидс", которому нужна замена проданному в "Барселону" Рафинье.