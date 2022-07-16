"Вест Хэм" сделал предложение по Бройе

"Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего "Челси" Армандо Бройи.

По информации The Guardian, предложение "Вест Хэма" по Бройе составило 20 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



В данный момент два лондонских клуба продолжают переговоры, а сам Армандо совершает предсезонное турне по США с командой Томаса Тухеля.



20-летний игрок сборной Албании привлек внимание множества клубов благодаря своей игре за "Саутгемптон", где он провел прошлый сезон на правах аренды, забив девять голов в 38 матчах с учетом всех соревнований.



Прочими претендентами на Бройю из числа клубов Премьер-Лиги считаются "Эвертон", "Ньюкасл" и "Саутгемптон".