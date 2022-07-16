Дарвин Нуньес. Уругвайский бык

Дарвин Нуньес стал новым нападающим "Ливерпуля" — за него будут уплачены 75 миллионов евро "Бенфике" и бывшим клубам уругвайца, а 25 миллионов португальский клуб сможет получить в качестве бонусов. Карьера Нуньеса развивается стремительно. и в будущем Дарвин обещает стать одним из ведущих форвардов европейского футбола.

Если кто-то считает, что давление, связанное с трансферной ценой Дарвина Нуньеса, может как-то повлиять на уругвайского нападающего, то вам стоит узнать новичка "Ливерпуля" получше. Уругваец, официально завершивший свой переход в "Ливерпуль" в июне, всегда был готов к давлению. Вся его относительно короткая карьера в Европе была недвусмысленной историей давления и ожиданий, начиная с того момента, как он прибыл в Испанию, чтобы присоединиться к команде Сегунды "Альмерия" за 5.5 млн. евро в 2019 году.



Его первоначальный скачок из своего первого профессионального клуба "Пеньяроль" в Европу был вызван стремлением обеспечить семью. Дарвин обещал родителям, что купит им большой дом, и сразу же презентовал им шесть гектаров земли с денег, полученных от испанского клуба — на них и началось строительство дома.



Стремительный прогресс Нуньеса во многом был обусловлен желанием помочь семье, но сейчас он может сосредоточиться на футболе — к 22 годам он уже обеспечил своих родителей и может погрузиться в элитный футбол, утоляя свой ненасытный аппетит футбольными трофеями. По своей фактуре и талантам Дарвин идеально подходит Премьер-Лиге — он высокий, но быстрый, способен атаковать как по центру, так и располагаться на фланге, как все его новые партнеры по линии атаки в "Ливерпуле".



"Я убежден", — говорил Гонсало де лос Сантос, бывший спортивным директором "Пеньяроля", когда там играл Нуньес. "Убежден в том, что он станет одним из пяти лучших нападающих в мире уже в скором времени. Дарвин был мальчиком-интровертом, когда был моложе, но, когда он начал продвигаться по возрастным группам, то начал чувствовать себя раскованно и с каждым днем в "Пеньяроле" становился все более интегрированным в команду".



Дарвин родился в городке Артигас — на границе с Бразилией, в приличном отдалении от Монтевидео, и имел скромное происхождение. Отец работал на стройке, а мать собирала бутылки на улице. Вся семья готова была пойти на жертвы ради сына, когда стало понятно, что у него есть футбольный талант. Нуньес раскрыл эти факты, на первой пресс-конференции по прибытию в Европу, а также рассказал о том, что умолял президента "Пеньяроля" отпустить его в "Альмерию", так как хотел как можно скорее изменить жизнь семьи.



"Навыки Дарвина всегда выделялись на фоне остальных ребят, поскольку он обладал очень спортивным телосложением для своего возраста", — вспоминает де лос Сантос. "Я думаю, что самое замечательное в Дарвине — это его физический потенциал в сочетании со способностью всегда находить пространство, чтобы прорвать любую защиту".



Случались неудачи — даже после того, как он дебютировал в 18 лет. Травмы колена замедляли его прогресс, а своего первого гола Дарвину пришлось ждать целый год, но стойкость — то качество, которое было у него с самого начала.



"У него очень сильный характер", — отмечает де лос Сантос. "Это не значит, что он плохой парень, просто он очень зрелый для своего возраста и очень спокойный. У него менталитет победителя и уругвайская ДНК. Он жаждет славы и спортивных успехов как на клубном уровне, так и в сборной Уругвая".



Переход в "Альмерию" был правильным шагом. Это привело его в Европу — в страну, на языке которой он говорил, но начинал он на уровне, где не требовали высочайшего класса с первых игр. Дэвид Бадиа был ассистентом тренера большую часть времени, проведенного Нуньесом в клубе, и он считает, что Дарвин не ошибся с выбором своего первого клуба в Европе, хоть и ему пришлось поработать на протяжении года с четырьмя главными тренерами.



"Альмерия — небольшой городок в Испании", — говорит Бадиа. "Ты все время проводишь дома, потому что тут жарко, поэтому я был удивлен, когда встретил его, прогуливаясь по городу. Он не был затворником, но и не особо с кем-то общался — это город, где ты можешь просто гулять по улицам, и тебя никто не остановит, что случалось с ним каждые пять минут в Лиссабоне. Он — обычный человек. Я как-то покупал с женой телефон и столкнулся с Дарвином в магазине — он покупал совершенно обычную, не топовую модель. Ему просто нужно было звонить родителям. Даже моя жена попросила более дорогу модель".



"Сегунда — очень оборонительная лига, с опытными защитниками, которые знают в футболе все. Они будут толкать вас, пинать, все время будут висеть на нападающих. Там непросто. У нас было много бесед с Дарвином. Когда он приехал из Уругвая, все было для него новым. Стадионы, даже поля были другими. Мяч летит быстрее, потому что в Испании поливают поле. Это создает более быстрый стиль, чем в Южной Америке, другой ритм игры", — вспоминает Бадиа период адаптации Нуньеса в "Альмерии". "Но у его все получалось хорошо — он быстро схватывал".



Хавьер Агенхо был тренером по физподготовке Нуньеса в "Альмерии". Он помнит, каким смиренным парнем был Дарвин. "Он просто много работал", — говорит Агенхо. "Он родом из скромной семьи и знал, что нужно работать, чтобы добраться до вершин. Он много работал и тогда, и я уверен, он много работает и сейчас".



Но как тренер по физической подготовке, Хавьер выделяет одну черту Нуньеса: "Он был как зверь. Вы могли видеть, что физически он был одним из самых быстрых и сильных игроков в лиге. У него было нереальное ускорение".



Бадиа: "Он высокий парень, но он очень быстр и может поддерживать высокую скорость на дистанции. Это было потрясающе для контратак. Ему просто закидывали мяч, и он убегал, обыгрывал защитников, даже если они были на два метра ближе к мячу. Он был в этом просто великолепен".



"У нас были хорошие игроки на позиции "десятки" и "восьмерки", которые могли отдавать хорошие передачи за линию обороны соперника. У нас был также быстрый вингер, а Дарвин был нашей "девяткой". Когда мы перехватывали мяч в центре поля, его легко было найти передачей, так как он отлично находит пространство, определяет правильные области для продолжения атаки, чувствует недостатки защитников соперника", — добавляет Бадиа.



Одна игра, в частности, осталась в памяти тренера. Это был январь 2020 года — первая игра после зимнего перерыва. У "Альмерии" был трудный выезд в Луго, в относительно холодную Галисию — задача, которая часто оказывается непростой для теплолюбивых андалусийских команд. Нуньесу понадобилось всего 10 минут, чтобы изменить игру. "Он вышел один на один с вратарем, и все ждали, что он уйдет в ту или иную сторону, а вместо этого он пробил издалека. Даже вратарь не ожидал такого неожиданного решения. Это видео я до сих пор показываю своим игрокам", — вспоминает Бадиа.



То был первый из двух голов Нуньеса в той игре и начало серии из девяти голов в десяти матчах в начале года. Эта форма отражала его растущую значимость для команды. "По ходу сезона он сильно развился", — воспоминает Хавьер Агенхо. "Забивал голы, росла его уверенность".



"Альмерия" упустила выход в Ла Лигу, проиграв в плей-офф, но уже было очевидно, что оставаться в Сегунде Дарвин Нуньес не намерен. "Все его товарищи по команде знали, что он перейдет в более крупный клуб, все понимали, какими темпами он прогрессирует", — говорит Агенхо. "Это был его первый и последний сезон в "Альмерии".



Переход в "Бенфику" был еще одним разумным и правильным решением Нуньеса. Резкое увеличение результативности произошло в недавно завершившемся сезоне — 34 гола в 41 матче во всех турнирах. В чемпионате же он забил 26 голов в 28 матчах — в среднем чуть меньше гола за игру, а это был лучший показатель для нападающего в семи ведущих европейских чемпионатах.



Но первый сезон Нуньеса в португальском первенстве не был легкой прогулкой — всего шесть голов в чемпионате, изнурительная борьба с травмированным коленом и разочарование болельщиков. Нуньес отдал 10 результативных передач, но ждали от него в первую очередь забитых голов, и поэтому давление не ослабевало. Более того, к этому давлению добавился и прессинг от тренера Жорже Жезуса, который неустанно критиковал его — в том числе на публике. "Каждый день он указывал на какой-то новый недостаток в моей игре и рассказывал, чего мне не хватает в той или иной ситуации", — воспоминает Нуньес.



Но уругваец нормально реагировал на критику, смог справиться с небольшим кризисом и выдал великолепный второй сезон в "Бенфике". Лучший свой матч он провел против "Барселоны" в групповом раунде Лиги Чемпионов, но забил и "Ливерпулю" в обоих матчах плей-офф, чем впечатлил Юрген Клоппа. Много говорили о том, что его стиль игры идеален для "Атлетико", но интерес к Нуньесу клубов из Премьер-Лиги не давал шансов "матрасникам" включиться в борьбу за игрока, который мог стать "новым Диего Костой". В характере и поведении на поле Нуньеса и колючего форварда есть много схожего, но не стоит забывать о том, что он уругваец, а для этой футбольной нации тезис о том, что для победы хороши любые методы, — аксиома.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru