"Эвертон" работает над трансфером Корне

"Эвертон" работает над приобретением вингера "Бернли" Максвела Корне.

Ранее этим летом Корне связывали с переходом в "Челси" и "Ньюкасл", однако The Athletic называет "Эвертон" наиболее вероятным направлением для Максвела.



В данный момент "ириски" продолжают переговоры с "Бернли" об условиях сделки, но компромисс пока не достигнут.



25-летний ивуариец может стать вторым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после защитника Джеймса Тарковски, который тоже прибыл из "Бернли", но в качестве свободного агента.



Добавим, в своем дебютном английском сезоне Корне забил девять голов в 26 матчах Премьер-Лиги, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "бордовые" избежали вылета в Чемпионшип.