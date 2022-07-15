Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота пропустит матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" 30 июля из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.

Как и голкипер Алиссон, Жота не принимал участия в товарищеском матче против "Кристал Пэлас" в Сингапуре в пятницу.



После победы 2:0, добытой благодаря голам Джордана Хендерсона и Мохамеда Салаха, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии двух отсутствовавших игроков.



"Думаю, у Али есть шансы вернуться к "Сити", у Диогу — нет", — приводит слова Клоппа The Independent.



Добавим, победа над "Пэлас" оказалась омрачена для "красных" потерей полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, у которого возникли проблемы с задней поверхностью бедра.