"Арсенал" близок к покупке Зинченко

"Арсенал" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения крайнего защитника Александра Зинченко.

Напомним, "Арсенал" сосредоточился на переговорах по Зинченко после того, как проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лисандро Мартинеса из "Аякса".



Зинченко вызывает интерес у множества клубов, однако отношения Александра с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, который ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити", дают "канонирам" преимущество.



По информации talkSPORT, "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с "Сити", и сейчас два клуба находятся на пороге заключения сделки стоимостью около 35 миллионов фунтов.



Ожидается, что трансфер 25-летнего украинца будет окончательно оформлен в ближайшие дни.