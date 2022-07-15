"Арсенал" близок к покупке Зинченко
"Арсенал" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения крайнего защитника Александра Зинченко.
Напомним, "Арсенал" сосредоточился на переговорах по Зинченко после того, как проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лисандро Мартинеса из "Аякса".
Зинченко вызывает интерес у множества клубов, однако отношения Александра с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, который ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити", дают "канонирам" преимущество.
По информации talkSPORT, "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с "Сити", и сейчас два клуба находятся на пороге заключения сделки стоимостью около 35 миллионов фунтов.
Ожидается, что трансфер 25-летнего украинца будет окончательно оформлен в ближайшие дни.
15.07.2022 21:00
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Последние комментарии:
Пиздец будет ебать челсей
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пуканиры не заслуживают этого топарика
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да на хуй он нужен
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заменит Парти в центре, если того закроют
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КОРОЛЬ!!!
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Собирают отбросов.
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