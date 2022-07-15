"Арсенал" близок к покупке Зинченко

Александр Зинченко "Арсенал" близок к договоренности с "Манчестер Сити" насчет приобретения крайнего защитника Александра Зинченко.

Напомним, "Арсенал" сосредоточился на переговорах по Зинченко после того, как проиграл борьбу "Манчестер Юнайтед" за Лисандро Мартинеса из "Аякса".

Зинченко вызывает интерес у множества клубов, однако отношения Александра с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, который ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити", дают "канонирам" преимущество.

По информации talkSPORT, "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с "Сити", и сейчас два клуба находятся на пороге заключения сделки стоимостью около 35 миллионов фунтов.

Ожидается, что трансфер 25-летнего украинца будет окончательно оформлен в ближайшие дни.


Метки Арсенал, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2022 21:00

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  1. lexa-arsenal 15.07.2022 21:59 # lexa-arsenal
    Пиздец будет ебать челсей

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  2. jirrort 15.07.2022 21:18 # jirrort
    пуканиры не заслуживают этого топарика

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  3. umbriaco 15.07.2022 21:08 # umbriaco
    да на хуй он нужен

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  4. alexomck 15.07.2022 21:03 # alexomck
    заменит Парти в центре, если того закроют

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  5. true-manc 15.07.2022 21:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. chelsea88 15.07.2022 21:01 # chelsea88
    Собирают отбросов.

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