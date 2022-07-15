Рияд Махрез заключил новый контракт с "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

Предыдущий контракт Махреза истекал следующим летом, однако после столь убедительного сезона, в котором Рияд забил 24 гола в 47 матчах во всех соревнованиях, клуб поспешил связать будущее ключевого игрока на более длительный срок.



Вообще, Махрез выступает за "Сити" после своего перехода из "Лестера" в 2018 году. За эти четыре сезона 31-летний алжирец помог "горожанам" завоевать три титула Премьер-Лиги, три Кубка Лиги, Кубок Англии, а также достичь финала Лиги Чемпионов.



"Я очень рад заключить новый контракт. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной здесь. Приятно быть частью такого невероятного клуба".



"Было незабываемо добиться всех этих успехов за последние четыре сезона, однако все мы голодны до большего".



"Также я бы хотел поблагодарить Пепа (Гвардиолу), Чики (Бегиристайна) и тренерский штаб за то, что они помогали мне развиваться как игроку и подстегивали меня, чтобы продолжать становиться лучше".



"Теперь я просто хочу постараться сыграть свою роль в том, чтобы успешно провести новый сезон и последующие", — сообщил Махрез.