Босс "Сассуоло" подтвердил, что "Вест Хэм" сделал предложение по Скамакке

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали подтвердил, что "Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего Джанлуки Скамакки.

На днях появилась информация, что "Вест Хэм" определил Скамакку в качестве своей цели по укреплению передней линии и уже вступил в переговоры с коллегами из Италии.



Однако в борьбе за 23-летнего итальянца, забившего 16 голов в 36 матчах прошлого сезона Серии А, у "молотобойцев" обнаружился серьезный конкурент.



"Вест Хэм" предлагает 40 миллионов евро за Скамакку, а ПСЖ — 35 миллионов евро".



"Также различаются некоторые бонусы. Пока у нас нет договоренности ни с одним из клубов".



"Ничего еще не решено. Кроме того, есть вещи, которые не связаны напрямую с финансами. Я имею ввиду техническую сторону проекта и то, чего хочет сам игрок".



"Мы определенно можем сказать, что мы не тот клуб, который можно заставить продать", — цитирует Карневали Daily Mail.