Босс "Сассуоло" подтвердил, что "Вест Хэм" сделал предложение по Скамакке
Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали подтвердил, что "Вест Хэм" сделал предложение о покупке нападающего Джанлуки Скамакки.
На днях появилась информация, что "Вест Хэм" определил Скамакку в качестве своей цели по укреплению передней линии и уже вступил в переговоры с коллегами из Италии.
Однако в борьбе за 23-летнего итальянца, забившего 16 голов в 36 матчах прошлого сезона Серии А, у "молотобойцев" обнаружился серьезный конкурент.
"Вест Хэм" предлагает 40 миллионов евро за Скамакку, а ПСЖ — 35 миллионов евро".
"Также различаются некоторые бонусы. Пока у нас нет договоренности ни с одним из клубов".
"Ничего еще не решено. Кроме того, есть вещи, которые не связаны напрямую с финансами. Я имею ввиду техническую сторону проекта и то, чего хочет сам игрок".
"Мы определенно можем сказать, что мы не тот клуб, который можно заставить продать", — цитирует Карневали Daily Mail.
15.07.2022 19:00
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