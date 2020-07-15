Тухель подтвердил свой интерес к Левандовски
Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил свой интерес к нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.
Левандовски дал ясно понять "Баварии", что хочет уйти этим летом, и "Барселона" является претендентом номер один на Роберта.
Если вдруг у Левандовски ничего не сложится с "Барселоной", Тухель будет готов действовать, однако для Томаса такой сценарий выглядит маловероятным.
"Я не думаю, что у нас есть шансы на Левандовски, но если шансы есть... Он один из лучших 9-х номеров".
"Нет смысла высказываться об игроках из других команд, и я не буду начинать делать это. Конечно, есть несколько 9-х номеров топ-уровня, но мы довольны, чем обладаем в данный момент. Прямо сейчас позиция 9-го номера не является приоритетной".
"Мы заполучили свою приоритетную цель (в лице Рахима Стерлинга). Я очень, очень рад этим, и это сделает нашу игру впереди очень гибкой. Прямо сейчас у нас достаточно голевой мощи".
"Если случится что-то неожиданное, то посмотрим — возможно, мы что-нибудь предпримем, возможно, нет. Но сейчас это не в приоритете", — цитирует Тухеля Evening Standard.
15.07.2022 16:00
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