МЮ готов поспорить с "Челси" за Клаусса

"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за левого вингбека "Ланса" Жонатана Клаусса.

По информации Evening Standard, "Челси" следит за Клауссом уже более года. Однако пока "синие" просто наблюдали, "Юнайтед" взял и обратился к 29-летнему французу.



Оба английских гранда легко могут позволить себе Клаусса, который оценивается в 8 миллионов фунтов, однако "Челси" будет готов выдвинуть свое предложение только в случае расставания с Сесаром Аспиликуэтой.



"Юнайтед", как ожидается, тоже попытается купить Жонатана, если кто-то из имеющихся фланговых защитников покинет "Олд Траффорд".



Добавим, Клаусс — опытный атлетичный защитник, способный сыграть на обоих флангах обороны. Кроме того, у Жонатана остается всего один год по контракту.