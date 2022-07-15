МЮ готов поспорить с "Челси" за Клаусса
"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за левого вингбека "Ланса" Жонатана Клаусса.
По информации Evening Standard, "Челси" следит за Клауссом уже более года. Однако пока "синие" просто наблюдали, "Юнайтед" взял и обратился к 29-летнему французу.
Оба английских гранда легко могут позволить себе Клаусса, который оценивается в 8 миллионов фунтов, однако "Челси" будет готов выдвинуть свое предложение только в случае расставания с Сесаром Аспиликуэтой.
"Юнайтед", как ожидается, тоже попытается купить Жонатана, если кто-то из имеющихся фланговых защитников покинет "Олд Траффорд".
Добавим, Клаусс — опытный атлетичный защитник, способный сыграть на обоих флангах обороны. Кроме того, у Жонатана остается всего один год по контракту.
15.07.2022 15:00
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повтор товарняка мю здесь https://replayfootballmatches.ru/2022/07/melburn-manchester-junajted-polnyj-match-i-luchshie-momenty/
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давайте не будем спорить и вы просто его заберете вухахах
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